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        Semt77 Yalovaspor Basketbol - Galatasaray: 81-88

        SALON:Yalova 90.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 20:54 Güncelleme: 05.04.2025 - 20:54
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        Semt77 Yalovaspor Basketbol - Galatasaray: 81-88
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        SALON:Yalova 90. Yıl

        HAKEMLER: Batuhan Söylemezoğlu, Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli

        SEMT77 YALOVASPOR BASKETBOL: Jaylen Johnson 10, Martin Krampelj 5 , David Nichols 19, Travis McConico 5, Grant Sherfıeld 26, Yiğit Onan 3, Ege Özçelik 9, Bryan Griffin4

        GALATASARAY: James Palmer 11, William Cummings 25, Ebuka Izundu 10, Ahmet Tuncer 14, Rob Gray 4, Michael Young 5, Roberts Blumbergs 9, Sadık Kabaca 5, Tyrone Wallace 3, Samet Samet Geyik 2

        1'İNCİ PERİYOT: 17-13

        DEVRE: 38-28

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-58

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars sezonunun 24’üncü haftasında Semt77 Yalovaspor Basketbol, sahasında ağırladığı Galatasaray'a 81-88 mağlup oldu.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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