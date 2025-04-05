Semt77 Yalovaspor Basketbol - Galatasaray: 81-88
SALON:Yalova 90.
SALON:Yalova 90. Yıl
HAKEMLER: Batuhan Söylemezoğlu, Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli
SEMT77 YALOVASPOR BASKETBOL: Jaylen Johnson 10, Martin Krampelj 5 , David Nichols 19, Travis McConico 5, Grant Sherfıeld 26, Yiğit Onan 3, Ege Özçelik 9, Bryan Griffin4
GALATASARAY: James Palmer 11, William Cummings 25, Ebuka Izundu 10, Ahmet Tuncer 14, Rob Gray 4, Michael Young 5, Roberts Blumbergs 9, Sadık Kabaca 5, Tyrone Wallace 3, Samet Samet Geyik 2
1'İNCİ PERİYOT: 17-13
DEVRE: 38-28
3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-58
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars sezonunun 24’üncü haftasında Semt77 Yalovaspor Basketbol, sahasında ağırladığı Galatasaray'a 81-88 mağlup oldu.
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