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        Kepçe operatörü damada, iş makineleri ve traktörlerle düğün konvoyu

        YALOVA'da kepçe operatörü Erdem Kaya ile Firdevs Kaya'nın düğün konvoyuna, damadın arkadaşları iş makineleri ve traktörlerle katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 17:42 Güncelleme: 16.04.2025 - 17:45
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        Kepçe operatörü damada, iş makineleri ve traktörlerle düğün konvoyu
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        YALOVA'da kepçe operatörü Erdem Kaya ile Firdevs Kaya’nın düğün konvoyuna, damadın arkadaşları iş makineleri ve traktörlerle katıldı.

        Kentte kepçe operatörlüğü yapan Erdem Kaya, Firdevs Kaya ile hayatını birleştirdi. Çiftin arkadaşları düğün için sürpriz hazırladı. İş makineleri ve traktörlerle düğün konvoyu oluşturan damadın arkadaşları, araçların üzerlerine ‘Mutluluklar’, ‘Bir yıldız daha kaydı’, ‘Erdem Abi seni de kaybettik’ şeklinde notlar yazdı. Damadın arkadaşları süslenen iş makineleri ve traktörlerle önce gelin almaya, ardından da düğün salonuna konvoy halinde gitti. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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