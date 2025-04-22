Yalova'da yolcu otobüsü devrildi; 1 ölü, 2 yaralı (3)
KAZAKAMERADAYalova-Bursa kara yolunda Bolu-İzmir seferini yapan yolcu otobüsünün devrildiği kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
KAZAKAMERADA
Yalova-Bursa kara yolunda Bolu-İzmir seferini yapan yolcu otobüsünün devrildiği kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Çevredeki bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde; otobüsün kontrolden çıkarak yol kenarına devrildiği anlar yer aldı.
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