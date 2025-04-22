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        Yalova'da yolcu otobüsü devrildi; 1 ölü, 2 yaralı (3)

        KAZAKAMERADAYalova-Bursa kara yolunda Bolu-İzmir seferini yapan yolcu otobüsünün devrildiği kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 17:13 Güncelleme: 22.04.2025 - 17:13
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        Yalova'da yolcu otobüsü devrildi; 1 ölü, 2 yaralı (3)
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        KAZAKAMERADA

        Yalova-Bursa kara yolunda Bolu-İzmir seferini yapan yolcu otobüsünün devrildiği kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Çevredeki bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde; otobüsün kontrolden çıkarak yol kenarına devrildiği anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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