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        Bakan Memişoğlu: Kimseyi zorlamak, baskı yapmak istemeyiz ama ailenin ruhu çocuk olunca güzelleşir (2)

        'DÜNYANINEN İYİ SAĞLIK HİZMETİNİ SUNAN ÜLKELERDEN BİRİYİZ'Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, valilikteki imza töreninin ardından Yalova Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi binası açılışı ile yemekhane ve kütüphane binasının temel atma törenine katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 14:30 Güncelleme: 25.04.2025 - 14:35
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        Bakan Memişoğlu: Kimseyi zorlamak, baskı yapmak istemeyiz ama ailenin ruhu çocuk olunca güzelleşir (2)
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        'DÜNYANINEN İYİ SAĞLIK HİZMETİNİ SUNAN ÜLKELERDEN BİRİYİZ'

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, valilikteki imza töreninin ardından Yalova Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi binası açılışı ile yemekhane ve kütüphane binasının temel atma törenine katıldı. Öğrencilere seslenen Memişoğlu, "Cumhurbaşkanımızın dediği bir şey var; dertlenmek. Bu olduğu zaman üstesinden gelinmeyecek bir şey yok. Dertlenmek ve işe adanmışlık başarıyı getirir. Burası bir bilim yuvası. Özellikle öğrenci arkadaşlarıma söylüyorum. Adanmışlık ve dertlenmek aynı zamanda idealizm, herkese başarıyı getirir. Baktığınızda insanların hayat kaynağı ideallerini yerine getirmektir. İnsanlar öğrensin, dertlerini çözsün diye kütüphane açıyoruz. Türkiye son 20 senesinde, kendini adamış bir liderin öncülüğünde çok iyi yerlere geldi. Ve dünyada sözü dinlenen çok değerli bir ülkeyiz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bizler de sizlerin hizmetindeyiz. Aslında hizmetkarız. Özellikle gençlere söylemek istiyorum; Yüksek Öğrenim Kurumu, toplumun geleceğinin mimarlarıdır. Sizlerin yetiştirdiği, sizlerin eğittiği öğrenciler, gelecekte sağlığı yönetecek, daha iyi yerlere getirecek insanlardır. Hem eğitim ortamlarının hem çalışma ortamlarının hem mantıklarının iyi olması bizim başarımızdır. Bugün afilasyon yaptık. Bu bir başlangıç. Bu başlangıç nedir, çok daha iyi, uyumlu, başarı odaklı bir sağlık eğitimi ve hizmeti sunmaktır. Bizler bakanlık olarak öğrencilerimizi yetiştirmek için daha iyi ne yapabilirizi her zaman düşünüyoruz. Desteğimiz sonsuza kadar sizinle. Sağlık hizmetinde, dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunan ülkelerden bir tanesiyiz" dedi.

        'SAĞLIKTA ÜRETMEMİZ GEREKİR'

        Bakan Memişoğlu, "Sadece 1 senede, insanlarımıza 1 milyar kez dokunan bir sağlık hizmeti sunuyoruz. Bunu Türkiye'nin her en ücra köşelerinde, her bölgesinde, ücretsiz, tamamen sosyal güvenlik kapsamında insanlarımıza ulaştırıyoruz. Türkiye'de yapılmayan, yapılamayan hiçbir ameliyat, bir tedavi yok. Hem insan gücü hem altyapı anlamında dünyanın en iyi sağlık altyapısına, kaliteli insan gücüne sahibiz. Bu bize yetmez, bundan sonra söylediğim hep bir şey var. Sağlıkta üretmemiz gerekir. Cumhurbaşkanımızın hedefi sağlıklı Türkiye. Bize talimatı, geliştiren ve üreten sağlık sistemi. Üretmek sadece bizimle değil, bilim adamıyla, üniversitesiyle olur. Sadece bilim yapmayacağız artık. O nedenle sadece afilasyonun hastane hizmeti olarak görülmesini istemiyorum. Bu afilasyonun, bilim insanımızın ürettiklerini ve Türkiye'ye fayda sağlayacak ekosisteme dönüşmesini istiyoruz. Yalova gelişmeye çok açık, gelişme sancıları çeken, buna gerçekten adanmış insanların olduğu bir il" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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