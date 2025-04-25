Bakan Memişoğlu: Kimseyi zorlamak, baskı yapmak istemeyiz ama ailenin ruhu çocuk olunca güzelleşir (3)

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AKPARTİ'Yİ ZİYARET EDİP, ARDINDAN SAĞLIK YÖNETİCİLERİYLE TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİSağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yalova'daki temasları kapsamında İpek Yolu Festivali'nin sergi açılışına katıldıktan sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.
AKPARTİ’Yİ ZİYARET EDİP, ARDINDAN SAĞLIK YÖNETİCİLERİYLE TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yalova’daki temasları kapsamında İpek Yolu Festivali’nin sergi açılışına katıldıktan sonra AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Parti üyeleriyle bir araya gelen Bakan Memişoğlu, ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geçerek 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' programı çerçevesinde sağlık yöneticileriyle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.
Ziyaretlerin tamamlanmasının ardından Bakan Memişoğlu kentten ayrıldı.
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