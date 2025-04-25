Bakan Memişoğlu: Kimseyi zorlamak, baskı yapmak istemeyiz ama ailenin ruhu çocuk olunca güzelleşir (3)

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yalova’daki temasları kapsamında İpek Yolu Festivali’nin sergi açılışına katıldıktan sonra AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Parti üyeleriyle bir araya gelen Bakan Memişoğlu, ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geçerek 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' programı çerçevesinde sağlık yöneticileriyle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.