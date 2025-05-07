Evde çıkan yangında anne-baba öldü, zihinsel engelli oğulları ağır yaralandı (2)
ALEVLERİNARASINDA KALAN ANNENİN PENCEREDEN ATLAMA ANI KAMERADAYalova'nın Çınarcık ilçesinde 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangında eşi Ali Savaştan ile birlikte hayatını kaybeden Hande Savaştan'ın, pencerede alevlerden kurtulmak için verdiği mücadele cep telefonuyla görüntülendi.
ALEVLERİNARASINDA KALAN ANNENİN PENCEREDEN ATLAMA ANI KAMERADA
Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangında eşi Ali Savaştan ile birlikte hayatını kaybeden Hande Savaştan'ın, pencerede alevlerden kurtulmak için verdiği mücadele cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, pencerede yardım bekleyen Hande Savaştan'ın, itfaiye tarafından açılan hava yastığına atlamakta tereddüt ettiği, ancak çevredekilerin de 'Atla, atla' demesiyle, kendisini 3'üncü kattan boşluğa bırakıp, hava yastığına düştüğü anlar yer aldı.
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