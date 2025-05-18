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        Yalova'da Galatasaraylı taraftarlardan şampiyonluk kutlaması

        YALOVA'da Galatasaray'ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 23:05 Güncelleme: 18.05.2025 - 23:05
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        Yalova'da Galatasaraylı taraftarlardan şampiyonluk kutlaması
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        YALOVA’da Galatasaray’ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı.

        Galatasaray’ın 25’inci şampiyonluğu Yalova’da coşkuyla kutlanıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan taraftarlar meşaleler ve tezahüratlarla kutlama yaptı. Bazı taraftarlar da konvoy yaparak şehir turu attı. Yaklaşık 500 kişinin toplandığı meydanda polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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