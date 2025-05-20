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        Fren yerine gaza basan sürücü, lise öğrencisini otomobilin altına aldı; o anlar kamerada

        YALOVA'nın Kadıköy beldesinde, fren yerine gaza basan E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 18:38 Güncelleme: 20.05.2025 - 18:38
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        Fren yerine gaza basan sürücü, lise öğrencisini otomobilin altına aldı; o anlar kamerada
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        YALOVA'nın Kadıköy beldesinde, fren yerine gaza basan E.G. isimli kadın sürücü kaldırımda yürüyen lise öğrencisi Sena Nur Şahin'i (18) otomobilin altına aldı. Ağır yaralanan genç kız hastanede entübe edilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 14.00 sıralarında Kadıköy beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, E.G. , yönetimindeki otomobilini park etmek istediği sırada fren yerine yanlışlıkla gaza basınca; kaldırımda arkadaşıyla yürüyen Sena Nur Şahin’e çarparak aracın altına aldı. Kazayı gören vatandaşlar, yardıma koşarak otomobili kendi çabalarıyla kaldırıp Şahin’i aracın altından çıkardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Sena Nur Şahin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Entübe edilen genç kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Kazaya neden olan sürücü E.G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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