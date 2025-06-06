Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Direksiyon başında uyuyan alkollü sürücünün ehliyetine 2043'e kadar el konuldu

        YALOVA'da, yol kenarında park halindeki otomobilde direksiyon başında uyuyan Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 15:12 Güncelleme: 06.06.2025 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Direksiyon başında uyuyan alkollü sürücünün ehliyetine 2043'e kadar el konuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        YALOVA’da, yol kenarında park halindeki otomobilde direksiyon başında uyuyan Y.G. isimli kadının 4,15 promil alkollü olduğu belirlendi. Daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 2038'e kadar el konulan sürücüye bu kez 37 bin 354 TL ceza kesilirken, ehliyetine uygulanan ceza 2043'e uzatıldı.

        Kurban Bayramı öncesi denetimlerini artıran Yalova Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiftlikköy ilçesinde, Yalova-İzmit kara yolu Hava Meydan Komutanlığı karşısındaki yolda sağ şeritte park halinde bulunan otomobilden şüphelendi. Sürücü koltuğunda oturan Y.G. isimli kadının uyuduğu görüldü. 4,15 promil alkollü olduğu belirlenen kadın sürücünün daha önce de alkollü araç kullanmak ve alkolmetreyi üflemeyi reddetmekten, ehliyetine 15 Ocak 2038 tarihine kadar el konulduğu tespit edildi. Sürücüye, 37 bin 354 TL cezai işlem uygulanırken, daha önce geçici süreyle el konulan sürücü belgesine uygulanan ceza ise 15 Ocak 2043 tarihine uzatıldı.

        Sürücü adli işlemler yapılmak üzere, Çiftlikköy Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne ve 3 çocuğu ölmüştü! Yangına ilişkin ilk açıklama!
        Anne ve 3 çocuğu ölmüştü! Yangına ilişkin ilk açıklama!
        DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine telefon
        DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine telefon
        Papara soruşturmasında yeni gelişme: Doktor tutuklandı
        Papara soruşturmasında yeni gelişme: Doktor tutuklandı
        Suudiler çekildi: Galatasaray, Osimhen için vites artırdı
        Suudiler çekildi: Galatasaray, Osimhen için vites artırdı
        O anlar kamerada! Boğa kasabı boynuzlarıyla savurdu
        O anlar kamerada! Boğa kasabı boynuzlarıyla savurdu
        Hastalara ‘aşırı sıcak’ uyarısı!
        Hastalara ‘aşırı sıcak’ uyarısı!
        İşte dünyada en çok kazanan teknik direktörler! Mourinho'da ilk 10'da
        İşte dünyada en çok kazanan teknik direktörler! Mourinho'da ilk 10'da
        Sınırın ikiye ayırdığı köy!
        Sınırın ikiye ayırdığı köy!
        A Milli Takım, ABD karşısında!
        A Milli Takım, ABD karşısında!
        Müşterisi rica etti... Kurban fotoğrafı ölümü oldu!
        Müşterisi rica etti... Kurban fotoğrafı ölümü oldu!
        İşte G.Saray'ın Sane teklifi!
        İşte G.Saray'ın Sane teklifi!
        Kan donduran olay! Çocuğa 5 yıl cinsel istismar!
        Kan donduran olay! Çocuğa 5 yıl cinsel istismar!
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Ücretsiz halk plajı sayısı 19'a yükseliyor
        Ücretsiz halk plajı sayısı 19'a yükseliyor
        Tam 4 gün oldu! Korkutan bekleyiş!
        Tam 4 gün oldu! Korkutan bekleyiş!
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        Trump-Musk savaşında ne oldu? Neler olabilir?
        Trump-Musk savaşında ne oldu? Neler olabilir?
        Ani'de bulundu! 1000 yıllık güneş saati görücüye çıktı
        Ani'de bulundu! 1000 yıllık güneş saati görücüye çıktı
        Farklı ülkelerin kurban bayramı gelenekleri!
        Farklı ülkelerin kurban bayramı gelenekleri!
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"

        Benzer Haberler

        Yalova'da direksiyon başında uyuyakalan alkollü sürücünün ehliyetine 2043'e...
        Yalova'da direksiyon başında uyuyakalan alkollü sürücünün ehliyetine 2043'e...
        Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, bayram namazını Yalova'da kıldı
        Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, bayram namazını Yalova'da kıldı
        İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nde bayram tatili hareketliliğ...
        İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nde bayram tatili hareketliliğ...
        İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nde bayram tatili haraketliliğ...
        İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nde bayram tatili haraketliliğ...
        23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Erkek Milli Basketbol Takımı'nın hedefi şam...
        23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Erkek Milli Basketbol Takımı'nın hedefi şam...
        4 yıl önce kaybolan Emrah'ın ev arkadaşı canlı yayında gözaltına alındı (3)
        4 yıl önce kaybolan Emrah'ın ev arkadaşı canlı yayında gözaltına alındı (3)