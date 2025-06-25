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        Tartıştığı arkadaşını boğazını keserek öldürdü (3)

        TUTUKLANDIYalova'nınÇınarcık ilçesinde birlikte alkol aldıktan sonra tartıştığı arkadaşı Bahattin Arman'ı boğazını keserek öldüren Cemil Er, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 19:05 Güncelleme: 25.06.2025 - 19:10
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        Tartıştığı arkadaşını boğazını keserek öldürdü (3)
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        TUTUKLANDI

        Yalova'nınÇınarcık ilçesinde birlikte alkol aldıktan sonra tartıştığı arkadaşı Bahattin Arman'ı boğazını keserek öldüren Cemil Er, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        TOPRAĞA VERİLDİ

        Arkadaşı tarafından öldürülen ve eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen, 2 çocuk babası Bahattin Arman ise Termal ilçesindeki Akköy Mezarlığı’na defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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