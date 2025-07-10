Motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı: 2 yaralı

YALOVA’nın Çınarcık ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken, motosikletin çarptığı yaya ile sürücü ağır yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Çınarcık ilçesi Esenköy beldesi Yalova-Armutlu kara yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Y.G. (27) idaresindeki 33 APM 708 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan M.K.’ye (52) çarptı. Çarpmanın etkisiyle hem yaya hem de motosiklet sürücüsü savrularak yere düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Her iki yaralının da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.