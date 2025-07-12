Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Belde merkezinde küçük ve büyükbaş ile kanatlı hayvan beslemek yasaklandı

        YALOVA'nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı belde merkezinde ruhsatsız ve mevzuata aykırı yapılar inşa edip buralarda küçük ve büyükbaş ile kanatlı hayvan beslemek yasaklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 15:25 Güncelleme: 12.07.2025 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Belde merkezinde küçük ve büyükbaş ile kanatlı hayvan beslemek yasaklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        YALOVA'nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı belde merkezinde ruhsatsız ve mevzuata aykırı yapılar inşa edip buralarda küçük ve büyükbaş ile kanatlı hayvan beslemek yasaklandı. Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay, bu aylarda hayvanların kokuya neden olduğunu ve çok sayıda şikayet aldıklarını belirterek, “Biz de yaşanan bu sıkıntının giderilmesi için böyle bir karar aldık” dedi.

        Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde belediye, ekiplerince ruhsatsız ve imar mevzuatına aykırı şekilde yapılar inşa edilerek tavuk, keçi, koyun gibi hayvan beslenmesini yasakladı. Bu karar, hoparlör ile ‘Belediyemiz sınırları içerisinde küçükbaş veya büyükbaş hayvan ile tavuk, horoz, güvercin gibi kanatlı hayvanların beslenmesi baraka ve kümes yapılması yasaktır. Yasaklara uymayanlar hakkında idari işlem yapılacaktır’ denilerek duyuruldu.

        Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay, beldelerinde yoğun bir yapılaşma olduğunu belirtip, “Subaşı'nda insanların yaşadığı alanlarda çok sayıda tavuk, koyun, keçi tarzından hayvanlar besleniyor. Bu aylarda bu hayvanlar maalesef kokuya ve pisliğe neden oluyor. Bu konuda, belediyemize ve CİMER'e yapılan çok sayıda şikayet oldu. Biz de yaşanan bu sıkıntının giderilmesi için böyle bir karar alıp vatandaşlarımızı uyardık. 20 Haziran 2025 tarihinde aldığımız bu karar sonrası ekiplerimiz 22 kişiye tebligat yaptı. Vatandaşlar hayvan beslemek istiyorlarsa bunu toplumun yaşadığı yerlerde değil kent merkezlerinin uzağında yapmalılar." dedi.

        'BU İŞİ TİCARETE DÖKEN VATANDAŞLARIMIZ ÇIKTI'

        Belediye Başkanı Turan Canbay, aldıkları bu kararı sosyal medyada farklı ve ağır bir şekilde eleştirerek kamuoyu oluşturmaya çalışan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını da sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        Grok özür diledi ama yine küfür ediyor
        Grok özür diledi ama yine küfür ediyor
        Aslan Özdemir için tutuklama talebi
        Aslan Özdemir için tutuklama talebi
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Rusya'daki az bilinen Türk halkı
        Rusya'daki az bilinen Türk halkı
        Canlı canlı çöpe attı! Esnaf fark etti
        Canlı canlı çöpe attı! Esnaf fark etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların 3 yavrusuna isim aranıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların 3 yavrusuna isim aranıyor
        Archie Brown, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geldi!
        Archie Brown, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geldi!
        3,2 milyon kişi için son 19 gün! 7 bin 423 lira daha fazla ödeyebilirsiniz!
        3,2 milyon kişi için son 19 gün! 7 bin 423 lira daha fazla ödeyebilirsiniz!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün geliş saatini açıkladı!
        Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün geliş saatini açıkladı!
        Sefer durdu! Yavru kediyi fark edince...
        Sefer durdu! Yavru kediyi fark edince...
        3600 günle emeklilik
        3600 günle emeklilik
        "İzmir'deki orman yangınlarında yanan alan rekoru kırıldı"
        "İzmir'deki orman yangınlarında yanan alan rekoru kırıldı"
        Eğlence Boğaz'ı
        Eğlence Boğaz'ı
        İsmi anketle belirlenmişti! Genç aslan Pars, başka aslan tarafından öldürüldü
        İsmi anketle belirlenmişti! Genç aslan Pars, başka aslan tarafından öldürüldü
        Bluetooth sorusunun yanıtı Viking kralında saklı
        Bluetooth sorusunun yanıtı Viking kralında saklı
        Kıraathaneye çöp yağdı!
        Kıraathaneye çöp yağdı!
        Ünlüler plajı
        Ünlüler plajı
        Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmaları
        Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmaları

        Benzer Haberler

        Çocuk parkındaki güvenlik kameralarını kıran şüpheli kamerada
        Çocuk parkındaki güvenlik kameralarını kıran şüpheli kamerada
        Yalova'da ormanda kenevir yetiştiren şüpheli tutuklandı
        Yalova'da ormanda kenevir yetiştiren şüpheli tutuklandı
        Yalova'da ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı
        Yalova'da ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı
        Yalova'da bir kişinin parkta güvenlik kameralarına zarar verdiği anlar görü...
        Yalova'da bir kişinin parkta güvenlik kameralarına zarar verdiği anlar görü...
        Motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı: 2 yaralı
        Motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı: 2 yaralı
        Yalova'da motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Yalova'da motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı