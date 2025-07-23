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        Yalova'da cip, park halindeki 2 otomobile çarparak devrildi; kaza kamerada

        YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde kontrolden çıkan cip, park halindeki 2 otomobile çarparak devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 22:40 Güncelleme: 23.07.2025 - 22:45
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        Yalova'da cip, park halindeki 2 otomobile çarparak devrildi; kaza kamerada
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        YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde kontrolden çıkan cip, park halindeki 2 otomobile çarparak devrildi. Sürücünün hafif şekilde yaralandığı kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında Çınarcık ilçesi Taşliman Mahallesi Ahmet Sugun Caddesi üzeri Yalova istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 NDT 372 plakalı cip, kontrolden çıkarak yol kenarındaki 06 CTZ 188 ve 77 DU 555 plakalı otomobillere çarparak devrildi. Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobiller de birbirine girdi. Kazada yaralanan kadın sürücü çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı. Hafif yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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