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        Yalova'da ormanlara girişler yasaklandı

        YALOVA Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 2'nci bir emre kadar ormanlara girişler yasaklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 02:00 Güncelleme: 26.07.2025 - 02:05
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        Yalova'da ormanlara girişler yasaklandı
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        YALOVA Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 2'nci bir emre kadar ormanlara girişler yasaklandı.

        Yalova Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Yalova İli Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonu'nun orman yangınlarını önleme amacıyla bazı kararlar aldığı belirtildi. 25 Temmuz 2025 tarihinden geçerli ikinci bir emre kadar orman alanı içerisinde resmi tescilli orman parkları, tabiat parkları, piknik-mesire alanları, gerçek veya tüzel kişi işletmelerindeki kır lokantalarında ateşli piknik yapmanın yasaklandığı belirtildi.

        Yapılan yazılı açıklamada, "Yalova ili mülki sınırları içinde orman bitişiği, orman içi ve ormanla ilişiği olmayan mahalleler de dahil olmak üzere tüm mahallerde anız, bağ- bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklandı. 25 Temmuz 2025 tarihinden geçerli ikinci bir emre kadar Yalova ili sınırları içerisinde ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre adli ve/veya idari işlem yapılmasına karar verildi" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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