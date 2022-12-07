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Yalovalı öğrenciler termal otelin mutfağında pastacılık eğitimi alıyor

AA

Yalovalı öğrenciler termal otelin mutfağında pastacılık eğitimi alıyor

YALOVA (AA) - Yalova'da üniversite ve lisede ilgili alanlarda öğrenim gören öğrencilere termal otelde uygulamalı pastacılık eğitimi veriliyor.

Yalova Üniversitesinin de desteklediği projeyle öğrenciler pasta üretimi ve süslemesine dair birçok bilgiyi işbaşı eğitimi ile pekiştiriyor.

Öğrenciler, Yalova Termal'de düzenlenen eğitim programında, pastaların pişirim, saklama ve tüketim aşamalarına dair birçok bilgiyi işbaşı eğitim ile öğreniyor.

Proje kapsamında öğrencilere bilgi ve birikimlerini aktaran proje koordinatörü Süleyman Kalay, yaptığı açıklamada, yeni teknoloji üretim malzemeleri ve klasik yöntemlerle üretimin yapım aşamalarını detaylarıyla anlattıklarını bildirdi.

Sütlü tatlılar ve keklerin yapımını öğrettiklerini belirten Kalay, "Bu eğitimin en önemli konusu, öğrencilerimizle bu mesleğin devamlılığını sağlamak ve sunum, pişirim ve tadım aşamalarının önemine vurgu yapmak. Ürünlerin saklama koşulları, pişirme ve üretim aşamalarına dair bilgi ve birikimlerimizi öğrencilerimize aktarıyoruz. Hedefimiz bu eğitimi ülke geneline yaymak." dedi.

Proje yöneticisi Rahmi Çağrı Kaya ise öğrencilere pastacılık sanatı, sunum teknikleri konusunda işbaşı eğitim programı düzenlediklerini bildirerek, "Amacımız sektörde yetişen yeni arkadaşlarımızı bilinçlendirerek sektöre kazandırmak." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Taha Yüksel Delen de okulda yaptıkları teorik ve uygulama derslerin dışında bu tür eğitimlerle kendilerini geliştirdiklerini belirtti.

Eğitim programına katılan öğrencilerden Hilal Koç, "Aldığımız eğitimlerin ve derslerin yanında çeşitli teorik eğitimlerin önemini biliyoruz. Bizlere bu eğitim imkanı için emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

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