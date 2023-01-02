Yalova'da yaralı bulunan şahin tedavisinin ardından doğaya salınacak

YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde vatandaşların ihbarı üzerine koruma altına alınan yaralı şahinin tedavisine başlandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Yalova Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yaralı şahin bulunduğu ihbarı üzerine Altınova Tersaneler Bölgesine giderek yaralı şahini bulunduğu yerden aldı.
İlçedeki Hersek Kanatlı Hayvan Kurtarma Merkezi'ne götürülerek ilk müdahalesini yapılan şahinin gerekli tedavisine başlandı.
Şahinin iyileşme sürecinden sonra tekrar doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.