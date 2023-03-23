Rauf Bey Gemisi afetzedeler için İskenderun'a hareket etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

YALOVA (AA) - Karadeniz Holding'e ait 2 bin kişi kapasiteli "Karadeniz Lifeship Rauf Bey" gemisi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait Gemi Kurtaran Gemisi ile yedeklenerek İskenderun'a gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler sonrası bölgeye insani yardım sağlamak amacıyla iki acil yardım gemisinden Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan'ı İskenderun limanına gönderen Karadeniz Holding, ikinci gemisi Karadeniz Lifeship Rauf Bey yüzer yaşam kentini de yola çıkardı.

KEGM'ye ait Gemi Kurtaran Gemisi ile yedeklenerek yola çıkan Rauf Bey gemisinin de İskenderun limanında depremzedelere hizmet vereceği belirtildi.

Yaşam alanlarının yanı sıra çocuk kreşi, eğitim, sağlık, aş evi ve sosyal alanlarıyla modern bir kentin tüm imkanlarını barındıran yaşam kenti, ayrıca 500'ün üzerinde öğrenci için 20 derslik, bilgisayar laboratuvarı, poliklinik, revir ve 20 kişilik yataklı tedavi alanına sahip.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.