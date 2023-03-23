Rauf Bey Gemisi afetzedeler için İskenderun'a hareket etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rauf Bey Gemisi afetzedeler için İskenderun'a hareket etti

AA

Rauf Bey Gemisi afetzedeler için İskenderun'a hareket etti

YALOVA (AA) - Karadeniz Holding'e ait 2 bin kişi kapasiteli "Karadeniz Lifeship Rauf Bey" gemisi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait Gemi Kurtaran Gemisi ile yedeklenerek İskenderun'a gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler sonrası bölgeye insani yardım sağlamak amacıyla iki acil yardım gemisinden Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan'ı İskenderun limanına gönderen Karadeniz Holding, ikinci gemisi Karadeniz Lifeship Rauf Bey yüzer yaşam kentini de yola çıkardı.

KEGM'ye ait Gemi Kurtaran Gemisi ile yedeklenerek yola çıkan Rauf Bey gemisinin de İskenderun limanında depremzedelere hizmet vereceği belirtildi.

Yaşam alanlarının yanı sıra çocuk kreşi, eğitim, sağlık, aş evi ve sosyal alanlarıyla modern bir kentin tüm imkanlarını barındıran yaşam kenti, ayrıca 500'ün üzerinde öğrenci için 20 derslik, bilgisayar laboratuvarı, poliklinik, revir ve 20 kişilik yataklı tedavi alanına sahip.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yalova'da tersanede bakım yapılan gemide çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Yalova'da tersanede bakım yapılan gemide çıkan yangın ...
Yalova'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Yalova'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu ...
Önceden ithal ettiği malzemelerin üreticisi olan madencilik firmasından 30 ülkeye ihracat
YEREL HABERLER Önceden ithal ettiği malzemelerin üreticisi olan ...
Yalova'da ters yönden ilerleyen sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
YEREL HABERLER Yalova'da ters yönden ilerleyen sürücü cep telefonu ...
Kara yolunda otomobiliyle ters şeritte ilerledi (2)
YEREL HABERLER Kara yolunda otomobiliyle ters şeritte ilerledi (2)
Yalova'da polisi şehit eden sanığa verilen müebbet hapis cezası hukuka uygun bulundu
YEREL HABERLER Yalova'da polisi şehit eden sanığa verilen müebbet ...
Kara yolunda otomobiliyle ters şeritte ilerledi
YEREL HABERLER Kara yolunda otomobiliyle ters şeritte ilerledi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.