Çınarcık ilçesinde 24 yıllık imar planı sorunu çözüldü

YALOVA (AA) - Yalova'nın Çınarcık ilçesi Belediye Başkanı Numan Soyer, 24 yıllık imar planı sorununun çözüldüğünü bildirdi.

İlçedeki bir çay bahçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Soyer, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş'ün de katıldığı toplantıda, öncelikle 24 yıllık imar planı mağduriyetini çözmeye, Çınarcık’ın itibarını geri kazandırmaya söz verdiklerini söyledi.



Çınarcık Belediyesi olarak imar revizyonu çalışmalarıyla ile ilgili hükümet nezdinde yaptıkları girişimler sonucu AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol'un yoğun gayretleriyle gerekli onayı aldıklarını belirten Soyer, şöyle konuştu:

"Çınarcık bir baştan bir başa yeniden planlandı. Yeni park alanları, yeni yollar, birbirini dik kesen sokaklar ile artık Çınarcık çok daha güzel hale gelecek. Hayal olarak görülen, 'İzin bile alınamaz, planlarda yok' denilen, 'imkansız' denilen marina projemiz vardı. Sevgili Çınarcıklılar, hayaller gerçek oluyor, alınamaz denilen izinler alınıyor, imkansızlar imkanlı hale geliyor. Plan üzerinde 'alınamaz' denilen izinler alındı. Fizibilite zemin etütleri bitti. Bunun için kara ve deniz sondajları yapıldı. Ş uan ÇED raporu tamamlanmak üzere. ÇED raporu çıktıktan sonra bölge Çınarcık Belediyesine tahsis edilecek ve ihale hazırlıklarına başlayacağız. Şimdiden tüm Çınarcık’ımızı davet edeyim. 24 bin metrekarelik alanımız hazır durumda. Üst kullanım fonksiyonları için proje ve altyapı çalışmalarını tamamladık. Kısa sürede dolgu alanımızdaki dönüşümü hep birlikte izleyeceğiz."



- Halı saha, basketbol sahası, tenis kortu ve yürüyüş bandı yapılacak



Soyer, Çınarcık Şehir Stadyumu projesinin devam ettiğini, birinci etap olan altyapı çalışmaları bittiğini dile getirdi



İkinci etabın ihale hazırlıklarını tamamladıklarını aktaran Soyer, "Çok yakında ihalesini yapacağız. Mevcut stadımızdan 10 kat daha büyük tribün kapasitesine sahip, akşam maçlarını oynamaya müsait, sentetik çim özellikli stadımızı da hizmete alacağız. Gençlik Spor Merkezimize stat çalışması biter bitmez başlanacak. Halı saha, basketbol sahası, tenis kortu ve yürüyüş bandı ile Çınarcık ilk kez modern bir tesise kavuşacak." dedi.

Soyer, yeni modern itfaiye binasının ihalesini tamamladıklarını, hafriyat çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.



Diğer çalışmalar hakkında da bilgi veren Soyer, şunları kaydetti:

"Dere ıslahı çalışmamız devam ediyor. Bölgenin dere ıslahıyla peyzajı ve aydınlatma düzeni yenilenecek. Bankamatikler kaldırılıp, paralel sokağımız hizmete alınacak. Yaz sezonuna girmeden mahallelerimizi birbirinden ayıran Çınarcık’ımızın en büyük ve en prestijli caddesidir. Karpuzdere halkımızın beklentisi olan ve bizim de söz verdiğimiz taziye evi çalışmalarımıza başladık. Hafriyat işlemleri devam ediyor ve yıl sonuna kadar tamamlamış olacağız.



Tabii bu destek kendiliğinden olmadı. Milletvekillerimiz Sayın Ahmet Büyükgümüş ve Sayın Meliha Akyol hanımefendi 'Bizler Çınarcık’a söz verdik' diyerek ne gerekiyorsa yaptılar. Gece gündüz demeden tüm ikna ve imza süreçlerini tek tek çözüme kavuşturdular. Sizlerin huzurunda kendilerine bir kez daha tüm Çınarcıklılar adına teşekkürü bir borç biliyorum."

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