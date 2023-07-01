Çınarcık doğal güzellikleriyle turizm sezonunda nüfusunun 10 katını ağırlıyor

YALOVA (AA) - SITKI YILDIZ/MURAT ŞENER - Yalova'nın Çınarcık ilçesi, her yıl yaz mevsiminde Marmara Denizi kıyısındaki doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Yeşil orman örtüsü, termali, tarihi alanları, şelale, göl, yayla ve plajlarıyla ilgi gören Yalova, bu sene Kurban Bayramı tatiliyle başlayan yaz sezonunda da yoğun kalabalıkları ağırlıyor.

Yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 60'ını ormanlık alanların oluşturduğu Yalova'nın termal kaynakları ve doğasıyla ünlü Termal, masmavi sularla buluşan plajları, şelale, göl ve yaylalarıyla gözde mekanları arasında yer alan Çınarcık ve Armutlu ilçeleri 9 günlük bayram tatilini dolu geçiriyor.

Yılın diğer dönemlerinde yaklaşık 40 bin kişinin yaşadığı Çınarcık ile bu ilçeye bağlı 3 bin kişinin ikamet ettiği Teşvikiye beldesinin toplam nüfusu, henüz yaz sezonunun başında tatilcilerle 10 katına ulaştı.

Teşvikiye Belediye Başkanı Mustafa Nurten, AA muhabirine, yaz sezonu yoğunluğuna girdiklerini, Çınarcık'ın nüfusunun bu dönemde 300 bin ile 400 bin arasında değiştiğini söyledi.

Dağ, deniz turizmiyle özdeşleşen, yerleşik olarak 3 bin kişinin yaşadığı beldenin nüfusunun yaz aylarında 25 bine yaklaştığını belirten Nurten, "Ormanlık alanlara kadar yoğunluk var. Dereler, şelaleler, ırmak ve vadiler insanların tercih ettiği yerler. İşlerin yetişmesi, halkın gerekli hizmeti alması için cuma, cumartesi, pazar günlerinde tatil olmasına rağmen personelimi çalıştırdım. Sezon inşallah olumlu, ılımlı geçer." dedi.

- Antik su kanalına giden yol genişletiliyor

Teşvikiye'de Roma döneminden kalan yaklaşık 2 bin 400 yıllık antik su kanalında çalışmalar yaptıklarını ve bir bölümünün rölöve (eski bir sanat eserinin, bir yapının çizilerek veya boyanarak hazırlanan kopyası) için hazır hale getirildiğini anlatan Nurten, kalan bölümün ise zamanla turizme kazandırılacağını aktardı.

Mustafa Nurten, antik su kanalının da bulunduğu ormanlık alanın yoğun ziyaretçi ağırladığını, bu nedenle belediye olarak İl Özel İdaresi ve Orman İşletme Müdürlüğü ile mevcut yolun genişletilerek yenilenmesine yönelik çalışma başlattıklarını dile getirdi.

Antik su kanalını turizme kazandırmak için 2,5 yıldır özveriyle çalıştıkları projenin sonuna yaklaştıklarını vurgulayan Nurten, şöyle konuştu:

"Yayla yollarının onarımı için İl Özel İdaresinin ve bütün orman teşkilatının hepsine teşekkür ediyorum. Yol genişletmesi konusunda ciddi bir çalışma yaptık. İnşallah bayramdan sonra asfaltlama işi de bitecek. Dipsiz gölleri de değerlendireceğiz. Turizme katkı sağlayacak çok ciddi projelerimiz var. Orayla ilgili projelerimiz de sırasıyla gelecek. O bölgemizde yoğunluk seviyesi şaşırtacak şekilde. 2 yıl önce bir arkadaşımızı görevlendirdim. Sabah 09.00'da giren arabaları saydı. Akşam olmadan 5 bin 700 araç geçişi saydı. Sahil kısmına da en az 2-3 bin araç geliyor. Teşvikiye'nin sahil bandı 1050 metre ama vadisi 25 kilometre olduğu ve herkesin tercih ettiği bir belde olduğu için günübirlik misafirlerimiz çok fazla oluyor."

Doğal güzelliklere sahip bir coğrafyada yaşadıklarını ve bunu korumanın insanların elinde olduğunu kaydeden Nurten, ilçeyi ziyaret edenlerden belirlenen yerler dışında ateş yakılmaması ve doğaya çöp atılmamasını istedi.

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