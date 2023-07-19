Yalova'da 26. Türk Boyları Kültür Şöleni başladı
YALOVA (AA) - Yalova Folklör Eğitim Derneği (YAFEM) tarafından düzenlenen 26. Türk Boyları Kültür Şöleni başladı.
Gazipaşa Caddesi'nde düzenlenen kortejle başlayan şölene, Bosna Hersek, Kosova, Irak, İran, Gürcistan, Kazakistan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeden katılım sağlandı.
Her yıl misafir ülkelerden gelen ekiplerin unutulmaz gösteriler sunduğu festival bu yıl 6 gün boyunca sürecek.
Festival süresinde ekipler, Yalova il merkezinin yanı sıra Termal, Çiftlikköy, Armutlu ve Altınova gibi ilçelerde de gösteriler sunacak.