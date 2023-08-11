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        Yalova'da ayı ve 2 yavrusu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 18:14
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        Yalova'da ayı ve 2 yavrusu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
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        YALOVA (AA) - Yalova'nın Armutlu ilçesinde ormanlık alandaki ayı ve 2 yavrusu, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

        Armutlu Selimiye köyü yakınlarında araçlarıyla seyir halinde olan Emre Beşler ve Osman Mete, yol kenarında ayı ve 2 yavrusunu gördü.

        Aracı durduran Beşler ve Mete, cep telefonuyla ayı ailesini kayda aldı. Yavruların ağaca tırmandığı, annenin ise yerde beklediği görüntülerde bazı kişiler ayılara "Gel yavrum korkma. Ne yapıyorsun sen?" diye seslendi.

        Bir süre bölgede dolaşan ayılar daha sonra gözden kayboldu.

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