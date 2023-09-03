Yalova'da ağaca çarpan otomobildeki kadın hayatını kaybetti
YALOVA (AA) - Yalova'nın Termal ilçesinde, otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Yalova-Termal kara yolu Yeni Mahalle mevkisinde, Termal istikametinden Yalova istikametine seyreden M.Ş. idaresindeki 54 DV 106 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada, aracın ön koltuğunda bulunan kadın yolcu M.Ö. olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü ile arka koltukta oturan 2 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.