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        Yalova'da denizi kirleten geminin işletmecisine 7,7 milyon lira ceza uygulandı

        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi açıklarında Marmara Denizi'ne kirli balast suyu basıldığı tespit edilen Liberya bayraklı geminin işletmecisine 7 milyon 717 bin 748 lira idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 16:19 Güncelleme: 22.09.2023 - 16:35
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        Yalova'da denizi kirleten geminin işletmecisine 7,7 milyon lira ceza uygulandı
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        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi açıklarında Marmara Denizi'ne kirli balast suyu basıldığı tespit edilen Liberya bayraklı geminin işletmecisine 7 milyon 717 bin 748 lira idari para cezası kesildi.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG 17 Bot Komutanlığı ekipleri, Yalova sahilinde ortak çalışma yürüttü.

        Ekipler, Çiftlikköy demir sahasında bulunan Liberya bayraklı bir gemiden denize kirli balast suyu basıldığını ve çevrenin kirletildiğini belirledi.

        Olayı kayda alan ekipler, işletmeci firmaya ilgili mevzuat gereğince 7 milyon 717 bin 748 lira idari para cezası uyguladı.

        Adli tahkikatın sürdüğü ve Yalova Bölge Liman Başkanlığınca geminin seferden menedildiği öğrenildi.

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