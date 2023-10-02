Çiftlikköy Belediye Meclisinden şampiyon güreşçi Çavuşoğlu'na 2 milyon lira para ödülü Sırbistan'ın Belgrad kentinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonluğuna ulaşan Milli Takım Güreşçisi Buse Tosun Çavuşoğlu ve antrenörü Murat Gençtürk, Çiftlikköy Belediye Meclisi'nde kabul edilen önergeyle toplamda 2 milyon 300 bin lirayla ödüllendirildi.

Sırbistan'ın Belgrad kentinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonluğuna ulaşan Milli Takım Güreşçisi Buse Tosun Çavuşoğlu ve antrenörü Murat Gençtürk, Çiftlikköy Belediye Meclisi'nde kabul edilen önergeyle toplamda 2 milyon 300 bin lirayla ödüllendirildi.

Yalova Çiftlikköy Belediyespor ve Milli Takım sporcusu Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kilo finalinde Moğolistan'dan Delgermaa Enkhsaikhan'ı tuşla yenerek ilk dünya şampiyonluğunu elde etti.

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar'ın başkanlığında gerçekleştirilen 2023 Ekim Ayı Çiftlikköy Belediye Meclisi ilk oturumunda, Çavuşoğlu'nun ve antrenörünün taltif edilmesi gündeme geldi ve önerge meclis üyeleri tarafından oybirliğiyle kabul edildi.

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, Belediye Meclis oturumunda yaptığı konuşmada, Çavuşoğlu'nun Dünya Şampiyonluğunu kazanması nedeniyle büyük bir gurur yaşadığını belirtti.

Çavuşoğlu'nu ve Gençtürk'ü tekrar tebrik eden Silpagar, "Belediye mevzuatında Dünya Şampiyonu olan güreşçimize ödül verilebileceğine dair madde var, ona istinaden bu teklif Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından yapıldı. Şampiyonumuza ve antrenörümüze helal olsun." dedi.

Konuşmaların ardından Dünya Şampiyonu olan Çiftlikköy Belediyespor güreşçisi Buse Tosun Çavuşoğlu'na 2 milyon lira, antrenörü Murat Gençtürk'e ise 300 bin lira ödül verilmesi, Belediye Meclisi'nde oylanarak oybirliği ile kabul edildi.