Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Kırmızı bültenle aranan cinayet şüphelisi Yalova'da yakalandı

        Yalova'da, cinayet suçundan aranan şüpheli jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 12:07 Güncelleme: 03.10.2023 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırmızı bültenle aranan cinayet şüphelisi Yalova'da yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yalova'da, cinayet suçundan aranan şüpheli jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu Interpol kırmızı bülteni ile aranan F.G'nin, A.E. adına düzenlenmiş sahte kimlik kullanarak Yalova'da bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.

        "Adam öldürme, yasa dışı silah bulundurma, satın alma, depolama" suçlarını işlediği iddia edilen F.G, adli makamların koordinesinde yürütülen çalışma sonucu söz konusu adrese yapılan baskında yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Yalova'da uyuşturucu ticareti şüphelisi tutuklandı
        Yalova'da uyuşturucu ticareti şüphelisi tutuklandı
        Yalova Valisi Kaya, Çınarcık'ta ziyaretlerde bulundu
        Yalova Valisi Kaya, Çınarcık'ta ziyaretlerde bulundu
        Yalova'da 14 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Yalova'da 14 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Çiftlikköy Belediye Meclisinden şampiyon güreşçi Çavuşoğlu'na 2 milyon lira...
        Çiftlikköy Belediye Meclisinden şampiyon güreşçi Çavuşoğlu'na 2 milyon lira...
        Asansör boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
        Asansör boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
        Yalova´da çıkan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
        Yalova´da çıkan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi