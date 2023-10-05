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        2023 Ampute Futbol Türkiye Kupası elemeleri, Yalova'da sürüyor

        Yalova'daki 2023 Ampute Futbol Türkiye Kupası elemelerine katılan 8 takım, finale kalabilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 16:23 Güncelleme: 05.10.2023 - 16:23
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        2023 Ampute Futbol Türkiye Kupası elemeleri, Yalova'da sürüyor
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        Yalova'daki 2023 Ampute Futbol Türkiye Kupası elemelerine katılan 8 takım, finale kalabilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

        Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Termal ilçesinde düzenlenen organizasyonda, Şahinbey Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Olimpik Yetenekler, Alves Kablo, Gebze Belediyesi, Pendik Engelliler, Trabzon Ortahisar Belediyesi ve ODTÜ Teknokent takımları yer alıyor.

        Akköy Spor Tesisleri'nde 3 Ekim Salı günü başlayan ve iki grup halinde yapılan müsabakalar sonrası ilk ikide yer alacak takımlar, yarı finalde çapraz eşleşecek.

        Yalova Şehir Stadyumu'nda 7 Ekim Cumartesi günü oynanacak yarı final müsabakalarında final biletini alacak iki takım, 8 Ekim Pazar günü saat 10.00'da şampiyonluk mücadelesine çıkacak.

        Turnuva ile ilgili açıklama yapan Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç, Türkiye Kupası'na destek veren başta Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak olmak üzere tüm yetkililere teşekkür etti.

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