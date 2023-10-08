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        Ampute Futbol Türkiye Kupası'nı Alves Kablo kazandı

        –Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun (TBESF) düzenlediği 2023 Ampute Futbol Türkiye Kupası'nın sahibi Alves Kablo oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 14:39 Güncelleme: 08.10.2023 - 15:11
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        Ampute Futbol Türkiye Kupası'nı Alves Kablo kazandı
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        –Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun (TBESF) düzenlediği 2023 Ampute Futbol Türkiye Kupası'nın sahibi Alves Kablo oldu.

        Yalova Atatürk Stadyumu'nda oynanan final mücadelesinin ilk yarısı golsüz sona ererken ikinci devrede bulduğu gollerle Alves Kablo, İzmir Büyükşehir Belediyespor karşısında sahadan 3-0 galip ayrıldı.

        Final maçını Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç, İl Emniyet Müdürü Salih Gözüm, Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç da izledi.

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