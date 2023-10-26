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        Yalova'da villa inşaatı kazısında Roma döneminden kalma mezar bulundu

        Yalova'nın Termal ilçesinde, villa inşaatı kazısında Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen "küp mezar" bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 16:07 Güncelleme: 26.10.2023 - 16:07
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        Yalova'da villa inşaatı kazısında Roma döneminden kalma mezar bulundu
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        Yalova'nın Termal ilçesinde, villa inşaatı kazısında Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen "küp mezar" bulundu.

        Akköy köyü Çukurçayır mevkisinde özel bir şirket tarafından iş makinesiyle yürütülen inşaat kazısında, mezar yapısı ve içinde kafatası gören ekipler çalışmayı durdurdu.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yalova Müze Müdürlüğüne bilgi verdi.

        Müdürlüğe bağlı ekiplerin, Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak izin doğrultusunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezarın olduğu bölgede çalışma yapacağı bildirildi.

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