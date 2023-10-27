Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı

        Yalova'da polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 10:14 Güncelleme: 27.10.2023 - 10:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yalova'da polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, il geneli ve geçiş güzergahlarında uyuşturucu nakli, sevkiyatı ve ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        "Üst torbacı" olarak bilinen ve sokak düzeyinde uyuşturucu ticareti yaptıkları ya da yaptırdıkları tespit edilen 4 zanlının evlerine eş zamanlı baskınlar yapan, narkotik maddeler arama köpeği "Gölge" ile gerçekleştirdikleri aramalarda 26 gram esrar ve bir tabanca ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden H.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

        Adliyeye sevk edilen H.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.Y. ve O.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Otobüs durağında gördüğü kişilere kurşun yağdırdı!
        Otobüs durağında gördüğü kişilere kurşun yağdırdı!
        As bayrakları as!
        As bayrakları as!
        Kirayı 2 katına çıkarmadı! Ev sahibi ısırıp parmağını kırdı!
        Kirayı 2 katına çıkarmadı! Ev sahibi ısırıp parmağını kırdı!
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        Yerel seçimler için YSK'dan karar! Son tarih 1 Aralık
        Yerel seçimler için YSK'dan karar! Son tarih 1 Aralık
        ABD'de silahlı saldırgan aranıyor!
        ABD'de silahlı saldırgan aranıyor!
        Deprem bölgesinde 'Cumhuriyet Seferberliği'
        Deprem bölgesinde 'Cumhuriyet Seferberliği'
        Yabancıya dönüş!
        Yabancıya dönüş!
        Ticaretin zor yılında Schengen çilesi
        Ticaretin zor yılında Schengen çilesi
        Yalova'da villa inşaatı kazısında bulundu
        Yalova'da villa inşaatı kazısında bulundu
        TCMB'den sadeleşme düzenlemeleri
        TCMB'den sadeleşme düzenlemeleri
        İbraname imzalamak davaya engel değil
        İbraname imzalamak davaya engel değil
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Lodos ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Lodos ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"
        Arınma Gecesi
        Arınma Gecesi
        Amirsiz Memursuz Fetret Devri
        Amirsiz Memursuz Fetret Devri
        "Şapka çıkarılır!"
        "Şapka çıkarılır!"
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu

        Benzer Haberler

        Yalova'da ormanlık alanda çıktığı yürüyüşte yaralanan kişi kurtarıldı
        Yalova'da ormanlık alanda çıktığı yürüyüşte yaralanan kişi kurtarıldı
        İnşaat kazısı sırasında Roma dönemine ait küp mezar bulundu
        İnşaat kazısı sırasında Roma dönemine ait küp mezar bulundu
        Yalova'da evinin deposunda kaçak sigara üreten şüpheli gözaltına alındı
        Yalova'da evinin deposunda kaçak sigara üreten şüpheli gözaltına alındı
        Yalova'da villa inşaatı kazısında Roma döneminden kalma mezar bulundu
        Yalova'da villa inşaatı kazısında Roma döneminden kalma mezar bulundu
        Beton mikserinin çarptığı kadın hayatını kaybetti
        Beton mikserinin çarptığı kadın hayatını kaybetti
        Yalova'da beton mikserinin çarptığı kadın hayatını kaybetti
        Yalova'da beton mikserinin çarptığı kadın hayatını kaybetti