Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı

Yalova'da polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, il geneli ve geçiş güzergahlarında uyuşturucu nakli, sevkiyatı ve ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

"Üst torbacı" olarak bilinen ve sokak düzeyinde uyuşturucu ticareti yaptıkları ya da yaptırdıkları tespit edilen 4 zanlının evlerine eş zamanlı baskınlar yapan, narkotik maddeler arama köpeği "Gölge" ile gerçekleştirdikleri aramalarda 26 gram esrar ve bir tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerden H.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen H.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.Y. ve O.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.