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        Yalova'da jandarma ekipleri ilkokul öğrencilerini bilgilendirdi

        Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesinde öğrencilere suçtan korunma ve kişisel güvenlik konularında eğitim verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 16:42 Güncelleme: 01.11.2023 - 16:47
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        Yalova'da jandarma ekipleri ilkokul öğrencilerini bilgilendirdi
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        Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesinde öğrencilere suçtan korunma ve kişisel güvenlik konularında eğitim verdi.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Yalova genelinde öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Tavşanlı beldesindeki Şehitlik İlkokulunu ziyaret eden ekipler, öğrencilere suçtan korunma ve kişisel güvenlik konularında bilgilendirmede bulunarak, teşkilatın çalışmaları hakkında tanıtıcı bilgiler verdi.

        ​​​​​​​Program sonunda öğrencilere boyama kitabı hediye eden ekipler, sorularını yanıtladı.

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