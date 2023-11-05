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        Yalova'da futbol maçının ardından çıkan kavgada 4 kişi gözaltına alındı

        Bölgesel Amatör Lig 3. Grup'ta Yalova Yeşilovaspor ile Sakarya Karasuspor arasında oynanan karşılaşmanın ardından, futbolcular ve taraftarların karıştığı arbedede 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 18:36 Güncelleme: 05.11.2023 - 18:41
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        Yalova'da futbol maçının ardından çıkan kavgada 4 kişi gözaltına alındı
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        Bölgesel Amatör Lig 3. Grup'ta Yalova Yeşilovaspor ile Sakarya Karasuspor arasında oynanan karşılaşmanın ardından, futbolcular ve taraftarların karıştığı arbedede 4 kişi gözaltına alındı.

        Yalova Atatürk Stadyumu'nda oynanan 4. hafta mücadelesinin duraklama anlarına misafir takımın 1-0'lık üstünlüğüyle girilirken, ev sahibi Yalova Yeşilovaspor, 90+9. dakikada Hakan Öztürk'le 1-1'lik beraberliği yakaladı.

        Sakarya Karasuspor yedek kulübesindeki oyuncular ile teknik heyet hakeme tepki gösterdi ve maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha içerisinde arbede çıktı.

        Misafir ve ev sahibi takımın oyuncuları gerginlik yaşarken, tribünlere de yansıyan olaylarda sahaya giren taraftarlara polis ekipleri müdahale etti.

        Yalova Yeşilovaspor Başkanı Yalçın Oruç, taraftarları sakinleştirmek için protokol tribününden saha kenarına geldi, iki takım taraftarları ve oyuncuları birbirine yabancı madde fırlattı.

        Olayların ardından Yalova Yeşilovaspor taraftarlarından 2, Sakarya Karasuspor taraftarlarından ise 2 olmak üzere 4 kişi gözaltına alınıp yasal işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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