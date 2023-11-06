Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotim ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.D, S.Ç, ve F.A. yakalandı.

Narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramalarda, elektrik süpürgesinin içinde satışa hazırlanmış paketler bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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