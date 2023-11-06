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        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 15:09 Güncelleme: 06.11.2023 - 15:09
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        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotim ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.D, S.Ç, ve F.A. yakalandı.

        Narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramalarda, elektrik süpürgesinin içinde satışa hazırlanmış paketler bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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