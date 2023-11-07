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        Yalova'da durdurulan kamyonda 3,6 ton kaçak tütün ele geçirildi

        Yalova'da 3 ton 600 kilogram bandrolsüz kaçak tütün ele geçirilen kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 16:31 Güncelleme: 07.11.2023 - 16:33
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        Yalova'da durdurulan kamyonda 3,6 ton kaçak tütün ele geçirildi
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        Yalova'da 3 ton 600 kilogram bandrolsüz kaçak tütün ele geçirilen kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den İstanbul'a seyreden F.T. (34) yönetimindeki 07 BFL 675 plakalı kamyonu Osmangazi Köprüsü Hersek Gişeleri'nde durdurdu.

        Ekipler, araçta yaptıkları aramada koliler içinde 3 ton 600 kilogram açık bandrolsüz tütün ele geçirdi.

        Gözaltına alınan sürücü hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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