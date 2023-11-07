Yalova'da durdurulan kamyonda 3,6 ton kaçak tütün ele geçirildi

Yalova'da 3 ton 600 kilogram bandrolsüz kaçak tütün ele geçirilen kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den İstanbul'a seyreden F.T. (34) yönetimindeki 07 BFL 675 plakalı kamyonu Osmangazi Köprüsü Hersek Gişeleri'nde durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada koliler içinde 3 ton 600 kilogram açık bandrolsüz tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

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