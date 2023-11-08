Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Yalova'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, çevre illere uyuşturucu sevkiyatı yapıldığından şüphelenilen otomobili durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler 271,58 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirdi.

Otomobilde bulunan ve gözaltına alınan zanlılar E.K. ve C.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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