Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Yalova'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 12:49 Güncelleme: 08.11.2023 - 13:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yalova'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, çevre illere uyuşturucu sevkiyatı yapıldığından şüphelenilen otomobili durdurdu.

        Araçta arama yapan ekipler 271,58 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirdi.

        Otomobilde bulunan ve gözaltına alınan zanlılar E.K. ve C.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Yaralı bulunan çobanaldatan kuşu, tedavi edildi
        Yaralı bulunan çobanaldatan kuşu, tedavi edildi
        Yalova'da durdurulan kamyonda 3,6 ton kaçak tütün ele geçirildi
        Yalova'da durdurulan kamyonda 3,6 ton kaçak tütün ele geçirildi
        Yurtta yemekten sonra rahatsızlanan 132 kız öğrenci, hastaneye kaldırıldı (...
        Yurtta yemekten sonra rahatsızlanan 132 kız öğrenci, hastaneye kaldırıldı (...
        Yurtta yemekten sonra rahatsızlanan 36 kız öğrenci, hastaneye kaldırıldı
        Yurtta yemekten sonra rahatsızlanan 36 kız öğrenci, hastaneye kaldırıldı
        Yalova'da yaklaşık 140 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle ha...
        Yalova'da yaklaşık 140 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle ha...
        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı