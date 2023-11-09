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        Yalova'da okuma yazma bilmeyen kadınlar açılan kurslara yoğun talep gösteriyor

        Yalova Belediyesi tarafından açılan okuma yazma kursuna giden Yalovalı kadınlar, hayatlarındaki büyük bir eksikliği gideremenin mutluluğunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 10:27 Güncelleme: 09.11.2023 - 10:36
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        Yalova'da okuma yazma bilmeyen kadınlar açılan kurslara yoğun talep gösteriyor
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        Yalova Belediyesi tarafından açılan okuma yazma kursuna giden Yalovalı kadınlar, hayatlarındaki büyük bir eksikliği gideremenin mutluluğunu yaşıyor.

        Belediyenin Bayraktepe Mahallesi'ndeki Yalova Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (YASMEK) merkezi, son yıllardan açılan kurslara gösterilen yoğun talebe cevap veriyor.

        Geçen yıl 9 kişinin katıldığı okuma yazma kurslarına bu yıl 55 kadının başvurduğu merkezde, kursiyerler uzman eğitmenler eşliğinde okuma yazma öğreniyor.

        Kursiyerlerden 78 yaşındaki İsminaz Yücetaş ile 66 yaşındaki Yeter Akdeniz de, okuma yazma öğrenmenin yaşı olmadığını belirterek kursa katılan kadınlar arasında yerini aldı.

        Okuma yazma kurslarında görevli öğretmen Buse Taşdemir, kursiyerlerle günlerinin çok güzel geçtiğini ve onlara bir harf öğretebilmenin kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

        Taşdemir, "Çok mutluyum. Bir harf öğretebilmek adına onların ismini bile yazabilmesi beni çok mutlu ediyor. Nasıl tarif etsem bilmiyorum. Onlar da çok heyecanlı. Çok istekliler bu beni çok mutlu ediyor. Her yaştan gelen var. Kızıyla torunlarıyla gelenler var. Ödev veriyorum onları yapıyorlar. Kadınların her yerde olmasını çok destekliyorum. Her noktada kadınların sesinin çıkmasını istiyorum. Ben bilmiyorum, öğrenemem gibi konuşmalarını istemiyorum. Öğrenmek her yaşta küçükten büyüğe. Yalova Belediyesi kadınlara vesile oldu." diye konuştu.

        Kursa katılan kadınlardan Yeter Akdeniz, açılan kurs sayesinde hayatında önemli bir eksikliği giderecek olmanın heyecanını yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:

        "66 yaşındayım ama kendimi 15 yaşında hissediyorum. Mustafa başkana selamlar olsun bize bu fırsatı verdi. Kimimiz yaşlı kimimiz genç her birimiz dersimizi çalışmaya gayret ediyoruz. Mesaj yazamıyoruz o nedenle geldim. Öğrenmenin yaşı yok."

        78 yaşındaki İsminaz Yücetaş ise, "Okumam yazmam biraz vardı ama tam yazamıyordum, harfleri kaybediyordum. Bu sene de buraya gideyim. Evde oturmaktansa gidip öğrenmenin yaşı yoktur dedim geldim. Çok da memnunum Allah razı olsun. Güzel de çalışıyoruz. Öğrenmenin yaşı yok. Hangi yaştan öğrenirsen öğren hiç olmazsa kimseye bir şey sormadan ihtiyaçlarını giderirsin. Hocamızdan da okuldan da çok memnunuz." şeklinde konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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