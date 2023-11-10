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        Yalova'da Sektör ve Akademi El Ele Semineri düzenlendi

        Yalova Üniversitesi Yalova Meslek Yüksekokulu Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü tarafından Sektör ve Akademi El Ele Semineri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 16:22 Güncelleme: 10.11.2023 - 16:26
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        Yalova'da Sektör ve Akademi El Ele Semineri düzenlendi
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        Yalova Üniversitesi Yalova Meslek Yüksekokulu Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü tarafından Sektör ve Akademi El Ele Semineri gerçekleştirildi.

        Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı öğretim görevlileri Yusuf Evren Doğan ve Merve Tanfer tarafından düzenlenen kariyer odaklı seminerde, sektör ve akademi arasındaki bilgi alışverişinin pekişmesi ve katılımcılara önemli fırsatların ortaya çıkarılması amaçlandı.

        Yalova Üniversitesinin tüm bölümlerine açık olan, ücretsiz katılım imkanıyla öğrenci ve akademisyenlere kariyerlerinde ilerlemeleri için önemli bilgilerin verildiği seminer, katılımcılar tarafından ilgi gördü.

        Seminere konuşmacı olarak katılan eski SÜSBİR ve SASBÜD Başkanı Garden AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Okul, kümelenme çalışmalarında başarıyı etkileyen faktörleri ve ilgili süreçlerde dikkat edilmesi gereken hususları gerçek örnekler üzerinden anlattı.

        Artemisia Bitkisel Üretim Firması Kurucusu Gülnur Erol ise konuşmasında, kendi tecrübeleri üzerinden yine üretim ve kooperatifçilik süreçlerini katılımcılara aktardı.

        Yalova Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Bülent Batmaz'ın anlatımıyla devam eden program, soru cevap bölümü ve Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Gül Yücel'in konuşmacılara teşekkür plaketlerini takdim etmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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