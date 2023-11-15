Yalova'da polisin düzenlediği operasyonda 4 şüpheli yakalandı

Yalova'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çınarcık ilçesinde silah ve uyuşturucu suçlarına karıştığı tespit ettiği şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler, şüpheliler V.K, A.A, S.B. ve G.B'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların adreslerinde yapılan aramada 3 tabanca ve şarjörler ile fişeklerin yanı sıra 800 gram uyuşturucu madde, 2 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.