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        Yalova'da asayiş

        Yalova'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde uyuşturucu sattığı öne sürülen 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 09:33 Güncelleme: 18.11.2023 - 09:33
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        Yalova'da asayiş
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        Yalova'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde uyuşturucu sattığı öne sürülen 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, R.M'nin kullandığı aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramalarda yaklaşık 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor.

        - Kumar oynayanlara ceza yazıldı

        Çınarcık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kumar operasyonunda 31 kişiye para cezası kesildi.

        Jandarma ekipleri, ilçedeki bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine operasyon başlattı.

        Eve gelen ekipler, kumar oynadığı tespit edilen 31 kişiye toplam 125 bin 705 lira ceza uyguladı.

        Ev sahibi A.Ö, hakkında ise kumar için yer temini suçlamasıyla ayrıca yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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