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        Yalova'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan üniversite öğrencileri taburcu edildi

        Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda kalan gıda zehirlenmesi şikayetiyle hastaneye kaldırılan 15 öğrenci taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 09:57 Güncelleme: 14.12.2023 - 09:57
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        Yalova'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan üniversite öğrencileri taburcu edildi
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        Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda kalan gıda zehirlenmesi şikayetiyle hastaneye kaldırılan 15 öğrenci taburcu edildi.

        Çınarcık ilçesindeki Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 15 öğrenci, sabah kahvaltısında yediklerinden kaynaklı rahatsızlandıklarını belirterek yurt idaresine akşam saatlerinde başvurdu.

        Baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri bulunan öğrenciler ambulanslarla Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bir süre müşahede altında tutulan öğrenciler daha sonra taburcu edildi.

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