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        Türkiye'nin ilk "bonsai müzesi" Yalova'da kuruluyor

        SITKI YILDIZ - Yalova'da yapımı süren bonsai müzesi, Uzak Doğu kökenli saksıda minyatür ağaç yetiştirme sanatından 200'e yakın eserle birkaç ay sonra kapılarını ziyaretçilerine açacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 11:06 Güncelleme: 17.12.2023 - 11:31
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        Türkiye'nin ilk "bonsai müzesi" Yalova'da kuruluyor
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        SITKI YILDIZ - Yalova'da yapımı süren bonsai müzesi, Uzak Doğu kökenli saksıda minyatür ağaç yetiştirme sanatından 200'e yakın eserle birkaç ay sonra kapılarını ziyaretçilerine açacak.

        Özel tekniklerle ağaçların saksılar içerisinde budanıp bodurlaştırılıp şekil verilmesi olarak tanımlanan bonsai, birçok ülkede ilgiyle takip edilen sanatsal çalışmalar arasında yer alıyor.

        "Çiçek kenti" olarak da bilinen Yalova'da, İl Özel İdaresi tarafından yapımı süren ve alanında Türkiye'de ilk olan "Yalova Bonsai Müzesi"yle, Çin ve Japonya'dan doğan sanatın tanıtımına, meraklılarının sayısının artmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

        İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, AA muhabirine, merkeze bağlı Samanlı köyü ile Termal ilçesindeki Türkiye'nin ilk iki arboretumunun (ağaç parkı) ortasında bonsai müzesi kurma hedefiyle yola çıktıklarını söyledi.

        Yalova'nın yüzde 60'ının ormanlarla kaplı olduğunu belirten Soygüzel, şöyle devam etti:

        "İlimiz, Türkiye'nin ilk canlı ağaç müzelerine de ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla bu konseptin bir devamı olarak minyatür ağaç müzesini planladık. Bu amaçla Yalova'da bonsai sanatıyla ilgilenen çok değerli hocalarımız var, onların elinde bulunan çok değerli koleksiyonu bu müzeye kazandırıyoruz. Bu çalışmayla Türkiye'de de bir heyecan uyandı. Ülkemizde ve yurt dışında bonsai sanatıyla uğraşan sanatçıların katıldığı sempozyumlar, sergiler gerçekleştirdik. Bu vesile ile oluşan arkadaşlıklar sonucu müzemize yeni bağışlar yapıldı. Dolayısıyla ülkemizin ilk, dünyanın da belki en önemli bonsai müzelerinden birini Yalova'mızda kuruyoruz. Birkaç ay sonra müzemizi hep birlikte gezeceğiz."

        Termal yolunda Kadıköy belde Belediyesinin tahsis ettiği 2 dönüm alandaki projeye Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca proje desteği sağlandığı bilgisini veren Soygüzel, Yalova'nın turizmine katkıda bulunacak müzeyi en kısa sürede tamamlayıp ziyarete açacaklarını dile getirdi.

        - "Yaşayan bir varlıkla yapılan tek sanat dalı"

        Projenin mimarlığını ve kontrol mühendisliğini üstlenen İl Özel İdaresinde görevli mimar Hüseyin Ersoy da 200 metrekaresi kapalı 1800 metrekareden oluşan müzede sergi alanı ve atölyenin bulunacağını anlattı.

        Müzenin tasarımında özellikle engellilerin erişimine yönelik çalışma yürüttüklerine dikkati çeken Ersoy, "Öğrencilere, yaşlılara da buraya rahatlıkla gelip atölyede çalışabilme imkanı sağlamaya özen gösterdik. Müzemizde 200'e yakın bonsai sergilenecek. Ayrıca burası dünyada bu amaçla yapılmış tek yapı olacak." dedi.

        Bonsai sanatında 25 yıldır çalışmalar yapan Hasan Şimşek ise Esadiye köyündeki bahçesinde bulunan 100'ün üzerinde eserinin bu müzede sergilenecek olmasından mutluluk duyduğunu aktardı.

        Daha çok çınar, akçaağaç, çam, ardıç gibi türleri tercih ettiğini bildiren Şimşek, şöyle konuştu:

        "Müzeler, belirli bir değeri olan kültür ve tabiat varlıklarını sergilemek, muhafaza etmek için kurulur. Bonsai de bir sanat ve müze tanımında yer alan iki özelliği bir arada bulunduran tek sanat. Yaşayan bir varlıkla yapılan tek sanat dalı. Bu nedenle de bütün dünyada büyük ilgi görüyor. Müze de Türkiye'nin bu konuda atılım yapabilmesi için bir kilometre taşı. Bunun bir sanat olduğunu vurgulayacak bir eser olacak. Biz de çok heyecanlıyız. Müzemizde ülkemizde bulunabilecek ağaçların hepsini temsil etmeye çalışacağız. Hatta ilerleyen dönemlerde Türkiye'deki 81 ili temsil eden ağaçlar da bulundurmak istiyoruz. İlk etapta müzede bizim çalışmalarımız ağırlıklı olarak yer alacak ancak ülkemizin değişik bölgelerinde olan sanatçılarımızın da müzede ağaçlarıyla temsil edilmelerini arzu ediyoruz."

        Şimşek, bu yapıda sergilenmesi için şimdiden bazı sanatçıların çalışmalarını bağışladığını ifade ederek, müzenin sadece Yalova'yı değil dünya çapında Türkiye'yi temsil edeceğini sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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