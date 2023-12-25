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        Yalova'da "100. Yıl 100 Eser Karma Sergisi" açılışı yapıldı

        Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında bir birinden değerli eserlerin bulunduğu "100. Yıl 100 Eser Karma Sergisi", düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 16:49 Güncelleme: 25.12.2023 - 16:53
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        Yalova'da "100. Yıl 100 Eser Karma Sergisi" açılışı yapıldı
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        Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında bir birinden değerli eserlerin bulunduğu "100. Yıl 100 Eser Karma Sergisi", düzenlenen törenle açıldı.

        Yalova Kent Müzesi sergi salonundaki serginin açılışında, Vali Hülya Kaya, Prof. Dr. Ümit Meriç, kurum müdürleri ve sanatçıların katılımıyla kurdele kesimi yapıldı.

        Sergide, ipek kozası, çini, ebru, hat sanatı, el sanatları gibi eserleri inceleyen Vali Kaya ve beraberindekiler, sanatçılardan eserlerle ilgili bilgi aldı.

        30 Aralık 2023 gününe kadar açık olacak serginin konuğu olan Prof. Dr. Ümit Meriç, "Beşikten Mezara Kadar İlim ve Sanat" konulu konferans düzenledi.

        Sergide süresince her gün değişik geleneksel sanat türünde yapılan performans çalışmalarının da ziyaretçiler tarafından izlenebileceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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