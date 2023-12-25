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        Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

        Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 15:21 Güncelleme: 25.12.2023 - 16:02
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        Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı
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        Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı tedbirleri kapsamında uyuşturucu madde suçlarına karışanlara yönelik çalışma yürüttü.

        "Torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yaptıklarına dair bilgiler üzerine O.D. ile M.N.A. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ikametleri ve üzerlerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparat ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

        Ekipler tarafından daha önce yürütülmekte olan soruşturma kapsamında gözaltına alınan G.A'nın ikamet ve üst aramasında ise tabanca, av tüfeği, 129 fişek ile 59 tüfek kartuşu ele geçirildi.

        Devam eden çalışmalarda B.Ö'yü de gözaltına alan ekipler, ikamet ve üzerinde gerçekleştirdiği aramada bir miktar uyuşturucu buldu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.D. ile M.N.A. tutuklandı, G.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. B.Ö'nün ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Denetimler kapsamında 8 kişi hakkında da uyuşturucu madde bulundurmak suçundan işlem yapıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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