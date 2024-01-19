Yalova'da motosiklete gizlenmiş 63 elektronik sigara ele geçirildi

Yalova'nın Altınova ilçesinde motosikletin iç kısımlarına gizlenmiş 63 elektronik sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ş.E'nin İstanbul'dan kaçak elektronik sigara getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Tavşanlı beldesinde Ş.E'nin kullandığı motosikleti durduran ekipler, yaptıkları aramada motosikletin iç kısımlarına gizlenmiş 63 kaçak elektronik sigara buldu.

Gözaltına alınan Ş.E. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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