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        Yalova'da motosiklete gizlenmiş 63 elektronik sigara ele geçirildi

        Yalova'nın Altınova ilçesinde motosikletin iç kısımlarına gizlenmiş 63 elektronik sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 14:01 Güncelleme: 19.01.2024 - 14:04
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        Yalova'da motosiklete gizlenmiş 63 elektronik sigara ele geçirildi
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        Yalova'nın Altınova ilçesinde motosikletin iç kısımlarına gizlenmiş 63 elektronik sigara ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ş.E'nin İstanbul'dan kaçak elektronik sigara getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Tavşanlı beldesinde Ş.E'nin kullandığı motosikleti durduran ekipler, yaptıkları aramada motosikletin iç kısımlarına gizlenmiş 63 kaçak elektronik sigara buldu.

        Gözaltına alınan Ş.E. hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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