Uzak Doğu'nun minyatür ağaç kültürü Yalova'daki bonsai müzesinde yaşatılıyor

SITKI YILDIZ - Uzak Doğu'dan dünyaya yayılan ve ağaçların özel teknikler uygulanarak minyatür hale getirilmesiyle ortaya çıkan bonsai sanatının Türkiye'de tanıtılması amacıyla Yalova'da kurulan müze, ziyaretçilerine bu kültürü tanıtıyor.

Saksıda minyatür ağaç yetiştirme sanatı olarak bilinen, Çin ve Japonya'dan dünyaya yayılan bonsainin Türkiye'de tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılmasıyla amacıyla Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yılı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle mart ayında açıldı.

Avrupa'da bonsainin hem hobi hem sanat hem de sektör olarak çok ileri seviyelerde olduğunu dile getiren Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bonsai çok küçük alanda çok büyük değer üretilebilen bir sektör. Bizler de bunun öncülüğünü ve tanıtımını yapacak en iyi ortamın bonsai müzesi olabileceğini düşündük. Elimizde de çok ciddi bir koleksiyon vardı. Oldukça kısa sürede Türkiye çapında bir eser ortaya çıktı. Aynı zamanda ilerleyen yıllarda burası Türkiye'yi dünyada temsil eden bir mücevhere doğru evrilecektir. Burada şu an 80'in üzerinde türden oluşan 180 ağacımız var. Bunların her birinin farklı özellikleri var. Zaten ağaç seçimini yaparken ziyaretçilerin hem çok fazla türden ağaç görmesini hem de her mevsim belirli bir özelliği ön plana çıkan sunumlar yapmaya çalıştık. Örneğin şu an oya ağacı çiçek açmış durumda. Bir ay önce ise mor salkımın çiçek açtığını görebilecektiniz. Çiçekli veya çam ağacını ön plana çıkarıyoruz."