Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Uzak Doğu'nun minyatür ağaç kültürü Yalova'daki bonsai müzesinde yaşatılıyor

        SITKI YILDIZ - Uzak Doğu'dan dünyaya yayılan ve ağaçların özel teknikler uygulanarak minyatür hale getirilmesiyle ortaya çıkan bonsai sanatının Türkiye'de tanıtılması amacıyla Yalova'da kurulan müze, ziyaretçilerine bu kültürü tanıtıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 11:51 Güncelleme: 31.07.2024 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uzak Doğu'nun minyatür ağaç kültürü Yalova'daki bonsai müzesinde yaşatılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        SITKI YILDIZ - Uzak Doğu'dan dünyaya yayılan ve ağaçların özel teknikler uygulanarak minyatür hale getirilmesiyle ortaya çıkan bonsai sanatının Türkiye'de tanıtılması amacıyla Yalova'da kurulan müze, ziyaretçilerine bu kültürü tanıtıyor.

        Saksıda minyatür ağaç yetiştirme sanatı olarak bilinen, Çin ve Japonya'dan dünyaya yayılan bonsainin Türkiye'de tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılmasıyla amacıyla Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yılı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle mart ayında açıldı.

        İl Özel İdaresi tarafından Kadıköy belde belediyesinin tahsis ettiği arazide projelendirilerek yaptırılan, 200 metrekaresi kapalı 1700 metrekare sergi alanına sahip Yalova Bonsai Müzesi'nde "Toprak Dede" olarak tanınan Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı merhum Hayrettin Karaca'nın da eserleri bulunuyor.

        Pazartesi hariç her gün açık olan müzenin sorumlusu bonsai sanatçısı Hasan Şimşek, AA muhabirine, sergilenen bonsailerin farklı türlerde olduğunu ve titizlikle bakımlarının yapılması gerektiğini söyledi.

        Hem ağaçların bakımını yaptıklarını hem de ziyaretçilere müzeyi gezdirdiklerini belirten Şimşek, "Burası ülkemizde açılan ilk bonsai müzesi. Zengin bir koleksiyona sahibiz. 4 ay önce açıldık ve şu ana kadar 3 bin 500'ün üzerinde ziyaretçimiz oldu. Ağırlıklı olarak Türkiye'nin değişik illerinden gelenleri ağırladık. Yurt dışından gelen ve burada bonsai müzesi olduğunu duyan çok sayıda kişiyi de ağırladık. Bundan sonraki dönemde de bu sayının daha da artacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

        Şimşek, "özel tekniklerle ağaçların saksılar içinde budanıp bodurlaştırılarak şekil verilmesi" olarak tanımlanan bonsai sanatının birçok ülkede takip edildiğini anlattı.

        Avrupa'da bonsainin hem hobi hem sanat hem de sektör olarak çok ileri seviyelerde olduğunu dile getiren Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bonsai çok küçük alanda çok büyük değer üretilebilen bir sektör. Bizler de bunun öncülüğünü ve tanıtımını yapacak en iyi ortamın bonsai müzesi olabileceğini düşündük. Elimizde de çok ciddi bir koleksiyon vardı. Oldukça kısa sürede Türkiye çapında bir eser ortaya çıktı. Aynı zamanda ilerleyen yıllarda burası Türkiye'yi dünyada temsil eden bir mücevhere doğru evrilecektir. Burada şu an 80'in üzerinde türden oluşan 180 ağacımız var. Bunların her birinin farklı özellikleri var. Zaten ağaç seçimini yaparken ziyaretçilerin hem çok fazla türden ağaç görmesini hem de her mevsim belirli bir özelliği ön plana çıkan sunumlar yapmaya çalıştık. Örneğin şu an oya ağacı çiçek açmış durumda. Bir ay önce ise mor salkımın çiçek açtığını görebilecektiniz. Çiçekli veya çam ağacını ön plana çıkarıyoruz."

        - "Nesilden nesle, ustadan çırağa devredilmesi gereken bir sanat"

        Hasan Şimşek, ziyaretçilere bonsai ile ilgili bilgi verdiklerini, atölyede yapımı süren ağaçlarla ilgili çalışmalardan bahsettiklerini ifade ederek, izleyenlerin sanatı çok ilginç bulduğunu vurguladı.

        Bonsai sanatını daha önce başka ülkelerde görenlerin buradaki eserleri incelediklerini aktaran Şimşek, emsallerine göre Yalova Bonsai Müzesi'nden övgüyle bahsetmelerinden gurur duyduklarını belirtti.

        Sanatın ana vatanı olarak bilinen Japonya'dan gelen turistlerin de müzeye hayran kaldığını bildiren Şimşek, "Japon ziyaretçilerimiz ilk geldiklerinde müzeyi beğeniyorlar ama ağaçların Japonya'dan getirildiğini zannediyorlar. Müzemizdeki ağaçların 170'si Yalova'da yapıldı, diğerlerini ise bonsai sanatçıları hediye etti. Tabii Japon dostlarımız da müzemize ağaç bağışlarsa bundan da mutluluk duyarız." dedi.

        Şimşek, materyalleri canlı ve insanlardan daha uzun ömre sahip olduğu için bonsainin "bitmeyen sanat" olarak tanımlandığı bilgisini verdi.

        Müzede de bonsai örneği bulunan ardıç ağacının 1000 yıl yaşayabildiğini anlatan Şimşek, "Biz onun üzerinde çalışan kişilerden sadece biri olduğumuzu hissediyoruz. Bizden sonra başkaları çalışacak hatta onlardan sonra da başkaları çalışacak. Nesilden nesle, ustadan çırağa devredilmesi gereken bir sanat olduğu için onun da sorumluluğunu hissediyoruz. Yani benimle bitmeyecek, tavan arasında kalmayacak. Bu da bizi motive edici oluyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Haniye'nin son görüntüleri
        Haniye'nin son görüntüleri
        Bakan Fidan'dan Haniye açıklaması
        Bakan Fidan'dan Haniye açıklaması
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk tepkiler!
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk tepkiler!
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        İsrail'in İran'daki suikastları
        İsrail'in İran'daki suikastları
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Lübnan karıştı, ABD İsrail'e destek verdi
        Lübnan karıştı, ABD İsrail'e destek verdi
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
        Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
        4 kişinin ölümüne yol açan sürücünün ifadesi ortaya çıktı!
        4 kişinin ölümüne yol açan sürücünün ifadesi ortaya çıktı!
        Göz muayenelerinde gösterilen ev nereden geliyor?
        Göz muayenelerinde gösterilen ev nereden geliyor?
        Emekliye de vergi indirimi var
        Emekliye de vergi indirimi var
        Turizm gelirinde yüzde 12 artış
        Turizm gelirinde yüzde 12 artış
        Orta saha cep yakıyor!
        Orta saha cep yakıyor!

        Benzer Haberler

        Yalova'da 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
        Yalova'da 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
        Araç ses sistemine gizlenen 2 bin 688 sentetik hap ele geçirildi
        Araç ses sistemine gizlenen 2 bin 688 sentetik hap ele geçirildi
        Yalova'da panelvanın ses sistemi içerisinde uyuşturucu ele geçirildi
        Yalova'da panelvanın ses sistemi içerisinde uyuşturucu ele geçirildi
        Yalova'da piknik yerinde karşılaştığı tilkiyi eliyle besledi
        Yalova'da piknik yerinde karşılaştığı tilkiyi eliyle besledi
        Yalova'da çatı katında çıkan yangın söndürüldü
        Yalova'da çatı katında çıkan yangın söndürüldü
        3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, bitişikteki binaya da sıçradı
        3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, bitişikteki binaya da sıçradı