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        Yalova'da ölen peçeli baykuşun yavruları rehabilitasyonun ardından doğaya salındı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde annesiz kalınca Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne getirilerek bakılan 3 peçeli baykuş yavrusu, doğal ortamlarına yeniden kavuşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 13:22 Güncelleme: 02.08.2024 - 13:22
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        Yalova'da ölen peçeli baykuşun yavruları rehabilitasyonun ardından doğaya salındı
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        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde annesiz kalınca Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne getirilerek bakılan 3 peçeli baykuş yavrusu, doğal ortamlarına yeniden kavuşturuldu.

        İlçede yaklaşık 2 ay önce ihbar üzerine bölgeye giden DKMP Yalova Şube Müdürlüğü ekipleri, anneleri ölmüş 3 peçeli baykuşu tespit etti.

        Kuşları koruma altına alan görevliler, veteriner hekimler denetiminde 2 ay boyunca özenle baykuşların muayene, besleme ve bakımlarını gerçekleştirdi.

        Rehabilitasyon sürecinde gözetim altında tutulan baykuşların yuvalarına bırakılan fotokapanla bireysel gelişimleri de özenle izlendi.

        Gelişim süreçlerini sağlıklı tamamladıktan sonra doğada yaşayabilecek duruma gelen peçeli baykuşlar, ekipler tarafından tekrar yaban hayatıyla buluşturuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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