Yalova'da uyuşturucu satmaya çalışırken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Yalova'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Yalova'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.T.Ö. ve E.A'nın bir araçla çevredeki illerden temin ettikleri uyuşturucuyu kente getirerek sokakta satmaya çalıştıklarını belirledi.
Narkotim ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada 800 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi ise gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.T.Ö. ve E.A, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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