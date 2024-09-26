Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da uyuşturucu satmaya çalışırken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Yalova'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 11:31 Güncelleme: 26.09.2024 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da uyuşturucu satmaya çalışırken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yalova'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.T.Ö. ve E.A'nın bir araçla çevredeki illerden temin ettikleri uyuşturucuyu kente getirerek sokakta satmaya çalıştıklarını belirledi.

        Narkotim ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada 800 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi ise gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.T.Ö. ve E.A, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Motosikletliye çarptı, polise satır çekti: İpsala'yı karıştıran Yunan vatandaşı tutuklandı
        Motosikletliye çarptı, polise satır çekti: İpsala'yı karıştıran Yunan vatandaşı tutuklandı
        Adli psikiyatride güvenlik sorunu
        Adli psikiyatride güvenlik sorunu
        Deprem davasında aranırken noterde vekalet verdiler!
        Deprem davasında aranırken noterde vekalet verdiler!
        Mantar sezonu başladı! Korkutan haber!
        Mantar sezonu başladı! Korkutan haber!
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        Lübnan-İsrail hattında ateşkes mümkün mü?
        Lübnan-İsrail hattında ateşkes mümkün mü?
        Müşterileri bindi kendisi binmedi
        Müşterileri bindi kendisi binmedi
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        Çocuklarda ayna yazısına dikkat!
        Çocuklarda ayna yazısına dikkat!
        Cenaze programı belli oldu
        Cenaze programı belli oldu
        30 ilde 122 soygun! 155 yıl hapsi vardı!
        30 ilde 122 soygun! 155 yıl hapsi vardı!
        İstanbul'da tarih ve aşkın kesiştiği yer!
        İstanbul'da tarih ve aşkın kesiştiği yer!
        Tekirdağ'da yaşandı! Korna cinayeti!
        Tekirdağ'da yaşandı! Korna cinayeti!
        "Birimiz hurdalığa, birimiz mezara!" Kahreden paylaşım!
        "Birimiz hurdalığa, birimiz mezara!" Kahreden paylaşım!
        Göktaşı ve Obruk için sigorta olacak
        Göktaşı ve Obruk için sigorta olacak
        İklim değişikliği migrenin de seyrini değiştirdi!
        İklim değişikliği migrenin de seyrini değiştirdi!
        “İç pazar durdu, yönümüzü Körfez’e çevirdik”
        “İç pazar durdu, yönümüzü Körfez’e çevirdik”
        2024’te iş değiştirenler dikkat!
        2024’te iş değiştirenler dikkat!
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?

        Benzer Haberler

        Yalova'da topunu almak için çıktığı ağaçta mahsur kalan çocuk kurtarıldı
        Yalova'da topunu almak için çıktığı ağaçta mahsur kalan çocuk kurtarıldı
        Çobankale için çekilen belgesel Yalova Film Festivali'nde yer alacak
        Çobankale için çekilen belgesel Yalova Film Festivali'nde yer alacak
        Yalova'da evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı
        Yalova'da evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı
        Yalova'da 15 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı
        Yalova'da 15 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı
        AK Parti'li Yazıcı'dan Özgür Özel'e: Böyle bir siyaset olmaz
        AK Parti'li Yazıcı'dan Özgür Özel'e: Böyle bir siyaset olmaz
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Yalova'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Yalova'da konuştu: