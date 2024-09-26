Yalova'da uyuşturucu satmaya çalışırken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Narkotim ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada 800 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi ise gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.T.Ö. ve E.A'nın bir araçla çevredeki illerden temin ettikleri uyuşturucuyu kente getirerek sokakta satmaya çalıştıklarını belirledi.

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