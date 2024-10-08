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        Yalova'da bakım çalışması yapılan gemide çıkan yangın söndürüldü

        Yalova'da, tersanede bakım ve onarım çalışması yapılan kuru yük gemisinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 23:57 Güncelleme: 09.10.2024 - 00:23
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        Yalova'da bakım çalışması yapılan gemide çıkan yangın söndürüldü
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        Yalova'da, tersanede bakım ve onarım çalışması yapılan kuru yük gemisinde çıkan yangın söndürüldü.

        Altınova Tersane Bölgesi'nde bakım ve onarımı yapılan kuru yük gemisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Gemideki personel tahliye edildi.

        Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.

        Gemide maddi hasar oluştu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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