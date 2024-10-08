Yalova'da bakım çalışması yapılan gemide çıkan yangın söndürüldü
Yalova'da, tersanede bakım ve onarım çalışması yapılan kuru yük gemisinde çıkan yangın söndürüldü.
Yalova'da, tersanede bakım ve onarım çalışması yapılan kuru yük gemisinde çıkan yangın söndürüldü.
Altınova Tersane Bölgesi'nde bakım ve onarımı yapılan kuru yük gemisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Gemideki personel tahliye edildi.
Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.
Gemide maddi hasar oluştu.
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