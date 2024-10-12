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        Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi

        Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 5. haftasında Yalova VİP, sahasında Urla Belediyesi'ni 83-73 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 16:39 Güncelleme: 12.10.2024 - 16:45
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        Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
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        Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 5. haftasında Yalova VİP, sahasında Urla Belediyesi'ni 83-73 yendi.

        90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 18-14 öne geçen ev sahibi takım, devre arasına 38-22 üstünlükle gitti.

        Üçüncü periyodu 55-41'lik avantajla kapatan Yalova temsilcisi, parkeden 10 sayı farkla 83-73 galip ayrıldı.

        Yalova VİP, bu skorla sezonun ilk galibiyetini aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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