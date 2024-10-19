Yalova Çınarcık'tan Diyarbakır Silvan'daki ilkokula kitap desteği
Yalova'nın Çınarcık ilçesinden, Çınarcık Belediyesi Yasemin Koç Halk Kütüphanesi tarafından Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki bir okula kitap desteğinde bulunuldu.
Yalova’nın Çınarcık ilçesinden, Çınarcık Belediyesi Yasemin Koç Halk Kütüphanesi tarafından Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki bir okula kitap desteğinde bulunuldu.
Kütüphane yetkilileri tarafından Silvan'daki Doluçanak İlkokulunun 2A ve 3A sınıfı öğrencilerine çocuk kitapları gönderildi.
Kitapları alan Doluçanak İlkokulu öğrencileri, kütüphane yetkililerine videolu mesaj göndererek teşekkür etti. Mesajda, “Diyarbakır Silvan’dan Çınarcık Belediyesi Yasemin Koç Halk Kütüphanesine, desteklerinden ötürü teşekkür ederiz.” ifadesi yer aldı.
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