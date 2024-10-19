Yalova Çınarcık'tan Diyarbakır Silvan'daki ilkokula kitap desteği

Kütüphane yetkilileri tarafından Silvan'daki Doluçanak İlkokulunun 2A ve 3A sınıfı öğrencilerine çocuk kitapları gönderildi.

Yalova’nın Çınarcık ilçesinden, Çınarcık Belediyesi Yasemin Koç Halk Kütüphanesi tarafından Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki bir okula kitap desteğinde bulunuldu.

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