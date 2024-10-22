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        Yalova'da villanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi sahilinde bir villanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 20:27 Güncelleme: 22.10.2024 - 20:27
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        Yalova'da villanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi sahilinde bir villanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Sahil Mahallesi'nde yürüyüş yolu yakınındaki villanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede alevlerin yükseldiği çatıya müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını diğer bölümlere sıçramadan söndürerek soğutma çalışması yaptı.

        Villanın çatısında hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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