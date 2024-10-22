Yalova'da villanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kısa sürede alevlerin yükseldiği çatıya müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını diğer bölümlere sıçramadan söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Sahil Mahallesi'nde yürüyüş yolu yakınındaki villanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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